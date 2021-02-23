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Россиян предупредили о приближении малого ледникового периода 

РИА Новости 10 минут назад
Ученый предупредил о приближении малого ледникового периода
Фото: РИА Новости
Вместо глобального потепления человечество ждет малый ледниковый период, заявил в интервью "Российской газете" океанолог, академик РАН, научный руководитель Южного научного центра РАН Геннадий Матишов.
Ученый заявил, что если бы были правы сторонники теории о глобальном потеплении, то лед в Арктике бы уже растаял.

"Четыре года назад я был на Северном полюсе. Стоишь там, в конце августа, вокруг торосы, снег, белые медведи, и думаешь: "Собрать бы здесь хоть на день сторонников глобального потепления", — признался Матишов.

По его словам, теплый период в Арктике подошел к концу, а климат повернулся в сторону холодного цикла. Непривычно теплая зима прошлого года в Центральной России не должна сбивать с толку, уверен Матишов. Ученый отметил, что в этот же период морозы накрыли Северную Америку, а на Ближнем Востоке были снегопады.

"За последние 15 лет Таганрогский залив покрывался льдом в среднем на 54 дня в год. Для юга это необычно много и ближе к похолоданию", — добавил Матишов, отметив при этом, что нужно ориентироваться на данные за сто лет.

Он подчеркнул, что климат цикличен. В качестве примера потепления, схожего с тем, которое наблюдалось в последние годы, ученый привел ситуацию в 1878 году, когда судно "Вега" прошло весь Северный морской путь за один сезон. Он напомнил и про челюскинцев.

"Они тоже смогли пройти Северный морской путь. Это уже в Беринговом проливе они попали в лед, их понесло в сторону Аляски, но Кольский залив-то прошли", — сказал профессор.

Ученый призвал обратить внимание на Антарктиду. Он отметил, что ее ледяной щит содержит 92% всех льдов на суши.

"Если это холодное царство начнет по-настоящему таять, тогда можно говорить о непредвиденном потеплении. Уровень Мирового океана поднимется метров на шестьдесят", — предупредил он.

Матишов вновь указал, что климат цикличен, но в настоящее время идет уже похолодание, а не потепление. Об этом говорит "разбалансировка" климата на Европейской территории России: холодные зимы, засухи, пожары, интенсивные осадки.

"Мы движемся к малому ледниковому периоду. Но наступит он через тысячи лет. Такие изменения не заметны для человеческой жизни, только для эпох", — заключил ученый.

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Наука и техника , РАН , "Российская газета"
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