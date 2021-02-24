В Японии позитивно оценили эффективность «Спутника V»

Японский аналитик Кадзухико Фудзи сравнил различные вакцины от коронавируса, и сделал вывод, что российский препарат «Спутник V» показывает высокую эффективность.

Профессор НИИ экономики, промышленности и торговли при Министерстве экономики и промышленности Японии в статье для портала Yahoo News Japan напомнил, что эффективность «Спутника V» подтверждена на уровне 92%.

С учётом всех обстоятельств, возможно, следует рассмотреть задействование «Спутника V» в Японии в среднесрочной перспективе. Предполагается, что борьба с COVID-19 сильно затянется, поэтому многие специалисты начали отмечать важность комбинации мер, — подчеркнул Фудзи.

Его статья нашла отклик среди местных читателей. В комментариях они высказали своё мнение о «Спутнике V»: «Российская продукция не всегда взывает доверие, но ещё до коронавируса Россия принимала меры в отношении атипичной пневмонии и других инфекций, поэтому, возможно, „Спутнику V“ доверять можно», «Необходимо отбросить предрассудки — неважно, где произведена вакцина», «Я считаю, что Россия получила максимальный результат, несмотря на ограниченный бюджет», «Я думаю, что стоит рассмотреть и российскую вакцину».