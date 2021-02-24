Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Японии оценили эффективность вакцины «Спутник V» 

News.ru и ещё 9 18 минут назад
В Японии позитивно оценили эффективность «Спутника V»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Японский аналитик Кадзухико Фудзи сравнил различные вакцины от коронавируса, и сделал вывод, что российский препарат «Спутник V» показывает высокую эффективность.
Профессор НИИ экономики, промышленности и торговли при Министерстве экономики и промышленности Японии в статье для портала Yahoo News Japan напомнил, что эффективность «Спутника V» подтверждена на уровне 92%.
С учётом всех обстоятельств, возможно, следует рассмотреть задействование «Спутника V» в Японии в среднесрочной перспективе. Предполагается, что борьба с COVID-19 сильно затянется, поэтому многие специалисты начали отмечать важность комбинации мер, — подчеркнул Фудзи.
Его статья нашла отклик среди местных читателей. В комментариях они высказали своё мнение о «Спутнике V»: «Российская продукция не всегда взывает доверие, но ещё до коронавируса Россия принимала меры в отношении атипичной пневмонии и других инфекций, поэтому, возможно, „Спутнику V“ доверять можно», «Необходимо отбросить предрассудки — неважно, где произведена вакцина», «Я считаю, что Россия получила максимальный результат, несмотря на ограниченный бюджет», «Я думаю, что стоит рассмотреть и российскую вакцину».
Ранее NEWS.ru сообщал, что российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрирована ещё в одном государстве. Применение препарата одобрено в Гайане. О регистрации сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Таким образом, Гайана стала 33-м государством, где для вакцинации населения от коронавируса будет применяться «Спутник V».
Видео дня. Путин поздравил российских военных с Днём защитника Отечества
News.ru: последние новости
WhatsApp запретит миллионам пользователей получать сообщения WhatsApp запретит миллионам пользователей получать сообщения Учёные узнали подробности загадочной гибели египетского фараона Учёные узнали подробности загадочной гибели египетского фараона Учёный: лекарства против старости могут начать применять через 5–10 лет Учёный: лекарства против старости могут начать применять через 5–10 лет
Комментарии 2
Наука и техника , В мире , Yahoo , Минэкономразвития , Российский фонд прямых инвестиций , Гайана , Кыргызстан
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Украинская певица показала на видео рухнувший из-за снега потолок квартиры
01:40
Украинская певица показала на видео рухнувший из-за снега потолок квартиры
Происшествия Шоу-бизнес
Появилось видео с Путиным у Могилы Неизвестного Солдата
01:00
Появилось видео с Путиным у Могилы Неизвестного Солдата
Политика
Сервал дал отпор гепарду и попал на видео
03:31
Сервал дал отпор гепарду и попал на видео
Происшествия
Застрявшую в снегу скорую сняли на видео
00:58
Застрявшую в снегу скорую сняли на видео
Происшествия
Спасение застрявших на льдине детей сняли на видео
00:53
Спасение застрявших на льдине детей сняли на видео
Общество Происшествия
Спасение провалившихся под снег туристов сняли на видео
00:40
Спасение провалившихся под снег туристов сняли на видео
Происшествия
Поздравление космонавтов Роскосмоса с Днем защитника Отечества сняли на видео
01:02
Поздравление космонавтов Роскосмоса с Днем защитника Отечества сняли на видео
Наука и техника
НАСА показало видео посадки ровера на Марс
03:25
НАСА показало видео посадки ровера на Марс
Наука и техника
Работники гипермаркета попытались остановить буйного покупателя и попали на видео
00:37
Работники гипермаркета попытались остановить буйного покупателя и попали на видео
Общество Происшествия
Путин и Лукашенко прокатились на горных лыжах и снегоходах в Сочи и попали на видео
02:32
Путин и Лукашенко прокатились на горных лыжах и снегоходах в Сочи и попали на видео
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение