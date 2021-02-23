Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

На МКС отключили систему получения кислорода 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 12 часов назад
На МКС отключили систему получения кислорода
Фото: РИА Новости
На Международной космической станции (МКС) отключена система подачи кислорода СКВ-1 для поиска мест утечки воздуха, следует из трансляции переговоров экипажа станции с Центром управления полетами (ЦУП) , которую ведет НАСА.

«Да, Сергей, СКВ отключен» — передает «Интерфакс» ответ представителя ЦУПа на вопрос космонавта Сергея Рыжикова об отключении системы СКВ-1.

После прохождения подготовительных работ представитель ЦУПа предложил экипажу работать с микроскопом.
Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышает допустимую величину, экипажу на МКС может потребоваться дополнительная доставка кислорода. В модуле «Звезда» найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином. Затем космонавты пожаловались на постепенное повышение температуры в модуле МКС с утечкой воздуха.
Космонавт Анатолий Иванишин ранее сообщил, что обнаружил место при помощи пакетика чая. Место находится в промежуточной камере модуля, возле аппаратуры широкополосной системы связи.
Утечку воздуха на МКС предложили закрыть поролоном и пленкой.
Видео дня. Путин поздравил российских военных с Днём защитника Отечества
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
WhatsApp ограничит функции не принявшим обновленное соглашение пользователям WhatsApp ограничит функции не принявшим обновленное соглашение пользователям Оценены шансы заражения птичьим гриппом при употреблении мяса Оценены шансы заражения птичьим гриппом при употреблении мяса Разработчик «Сармата» запатентовал облик ракет для полетов к Луне и Марсу Разработчик «Сармата» запатентовал облик ракет для полетов к Луне и Марсу
Комментарии 4
Наука и техника , Анатолий Иванишин , Сергей Рыжиков , ЦУП , NASA , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Украинская певица показала на видео рухнувший из-за снега потолок квартиры
01:40
Украинская певица показала на видео рухнувший из-за снега потолок квартиры
Происшествия Шоу-бизнес
Появилось видео с Путиным у Могилы Неизвестного Солдата
01:00
Появилось видео с Путиным у Могилы Неизвестного Солдата
Политика
Сервал дал отпор гепарду и попал на видео
03:31
Сервал дал отпор гепарду и попал на видео
Происшествия
Застрявшую в снегу скорую сняли на видео
00:58
Застрявшую в снегу скорую сняли на видео
Происшествия
Спасение застрявших на льдине детей сняли на видео
00:53
Спасение застрявших на льдине детей сняли на видео
Общество Происшествия
Спасение провалившихся под снег туристов сняли на видео
00:40
Спасение провалившихся под снег туристов сняли на видео
Происшествия
Поздравление космонавтов Роскосмоса с Днем защитника Отечества сняли на видео
01:02
Поздравление космонавтов Роскосмоса с Днем защитника Отечества сняли на видео
Наука и техника
НАСА показало видео посадки ровера на Марс
03:25
НАСА показало видео посадки ровера на Марс
Наука и техника
Работники гипермаркета попытались остановить буйного покупателя и попали на видео
00:37
Работники гипермаркета попытались остановить буйного покупателя и попали на видео
Общество Происшествия
Путин и Лукашенко прокатились на горных лыжах и снегоходах в Сочи и попали на видео
02:32
Путин и Лукашенко прокатились на горных лыжах и снегоходах в Сочи и попали на видео
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение