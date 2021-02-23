Первое видео со звуком Марса от «Perseverance» 

В ночь на 19 февраля космический аппарат "Perseveranсe", принадлежащий Национальному агентству по аэронавтике и исследованию космических пространств ( NASA ), совершил посадку на Марсе. Посадка ровера длилась около семи минут. Для снижения скорости движения аппарата раскрылся парашют, потом отделился кожух марсохода, предназначенный для защиты от воздействия высоких температур.

Марсоход записал и передал на Землю звуки с поверхности Марса. Находясь на поверхности Марса, "Perseveranсe" записал две короткие аудиодорожки. «В течение нескольких секунд слышен марсианский бриз, а также механические звуки движения марсохода по поверхности», — говорится в сообщении агентства.