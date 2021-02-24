Фотограф впервые сделал снимки желтого пингвина

Бельгийский фотограф Ив Адамс заметил птицу необычного цвета на острове Южная Георгия в Атлантическом океане.
Как выяснилось, в организме пингвина не вырабатывается меланин. Пернатые становятся жёлтыми из-за генетической мутации, которую учёные назвали изабелленизм. Она окрашивает их перья и кожу в жёлтый или светло-серый цвет.
«На том пляже было 120 тысяч птиц, и эта оказалась единственной жёлтой. Нам повезло, что пингвин остановился прямо там, где мы были», — приводит слова натуралиста газета The Independent.