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Москва

Натуралист впервые в истории сделал фото жёлтого пингвина 

Говорит Москва и ещё 2 1 час назад
Фотограф впервые сделал снимки желтого пингвина
Фото: Instagram Ива Адамса
Бельгийский фотограф Ив Адамс заметил птицу необычного цвета на острове Южная Георгия в Атлантическом океане.
Как выяснилось, в организме пингвина не вырабатывается меланин. Пернатые становятся жёлтыми из-за генетической мутации, которую учёные назвали изабелленизм. Она окрашивает их перья и кожу в жёлтый или светло-серый цвет.

«На том пляже было 120 тысяч птиц, и эта оказалась единственной жёлтой. Нам повезло, что пингвин остановился прямо там, где мы были», — приводит слова натуралиста газета The Independent.

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Наука и техника , The Independent , Бельгия , Южный
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