Наскальный рисунок в Австралии оказался датирован 17 тыс. годами

Учёные, использовав новаторский метод радиоуглеродного датирования, пришли к выводу, что самому старому наскальному рисунку Австралии — изображению похожего на кенгуру животного — более 17 тысяч лет.

Образцы наскальной живописи в Австралии находят довольно часто. Значительная часть из них представляет собой натуралистичные сцены с участием животных. Определить возраст изображений часто довольно трудно, так как пигмент в краске не содержит органических материалов, необходимых для радиоуглеродного датирования.

Археологи, изучавшие рисунки в регионе Кимберли на западе континента, заметили, что на некоторых образцах встречаются остатки древних осиных гнёзд. В случае если такие фрагменты есть как под рисунком, так и поверх него, изображение можно было датировать радиоуглеродным методом. Подробности приведены в журнале Nature Human Behavior.

Учёные установили, что большинство рисунков в Кимберли, выполненных в одном стиле, были созданы в промежутке 17–13 тысяч лет назад. Самое старое изображение имеет возраст от 17 100 до 17 500 лет. Эту двухметровую фигуру кенгуру нарисовали на наклонном потолке пещеры в округе Баланггарра.

Ранее учёные определяли возраст наскальных рисунков на основе стилистического анализа. Применение радиоуглеродного метода подтвердило гипотезу о том, что натуралистичный стиль, в котором животных изображали в полную величину, действительно самый древний.

Мы никогда не сможем узнать, что было в голове у художника, когда он писал это произведение более 600 поколений назад, но теперь мы знаем, что натуралистический период простирался до конца последнего ледникового периода, когда окружающая среда была более прохладной и сухой, чем сегодня, — прокомментировал результаты исследования доктор Дэмиен Финч из Школы наук о Земле.

Ранее археологи обнаружили в карстовой пещере на острове Сулавеси в Индонезии наскальный рисунок животного — предположительно, бородавчатой свиньи. Уран-ториевый метод датирования показал, что изображению около 45,5 тысячи лет, что делает его самым древним из известных, писал NEWS.ru. В данном случае можно также говорить об открытии древнейшего объекта репрезентативного искусства, то есть изображающего реальные объекты окружающего мира, например животных и людей.