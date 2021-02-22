Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Facebook начал блокировать сообщения о вакцинации от коронавируса 

Ura.Ru 13 минут назад
Facebook заблокировал рекламу о пользе вакцинации
Фото: РИА Новости
Фильтры запрета на политическую рекламу Facebook непреднамеренно удаляют платные посты о пользе вакцинации от коронавируса. Известно как минимум о 110 группах, откуда пропали размещенные ранее сообщения.

«Платные сообщения от как минимум 110 групп, направленные на повышение осведомленности о том, как действуют вакцины или где можно сделать прививку, были помечены и отправлены в реестр политических сообщений Facebook», — пишет издание Politico, ссылаясь на проведенный анализ.

Спонсоры могут подать апелляцию, однако процесс может оказаться слишком обременительным.
В самом Facebook признали наличие проблемы. По словам представителей соцсети, фильтры неправильно идентифицировали рекламные объявления. Два поста смогли восстановить. После этого прецедента эксперты в области общественного здравоохранения задумались о том, может ли Facebook стать жизнеспособным форумом для получения информации о COVID-19.
Запрет на политическую рекламу был запущен в Facebook в разгар предвыборной гонки за президентское кресло в США. В компании сочли, что фильтры помогут защитить пользователей от вводящего в заблуждение контента накануне дня выборов.
Бизнесмен потратил миллионы в Facebook и был заблокирован
Ранее Facebook запретил австралийским СМИ размещать у себя новости и ограничил пользователей в доступе к этой информации. Причиной этому стало нежелание делиться прибылью от рекламы, передает «Царьград».
Видео дня. Российские звезды тратят миллионы на своих родителей
Ura.Ru: последние новости
Венедиктов назвал регион, который войдет в состав РФ после Крыма Венедиктов назвал регион, который войдет в состав РФ после Крыма В США заявили об уничтожении оружия РФ в Сирии, Ливии и Карабахе В США заявили об уничтожении оружия РФ в Сирии, Ливии и Карабахе Ученые нашли новое побочное явление от коронавирусной вакцины Ученые нашли новое побочное явление от коронавирусной вакцины
Комментарии 2
Наука и техника , Царьград ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео падения обломков самолета на дома в США
01:14
Видео падения обломков самолета на дома в США
Происшествия
Видео скоростного вождения БТР-МДМ «Ракушка»
00:40
Видео скоростного вождения БТР-МДМ «Ракушка»
Армия
Видео с подавшей на развод Ким Кардашьян
05:06
Видео с подавшей на развод Ким Кардашьян
Шоу-бизнес
Появилось видео с места ДТП с автобусом с врачами
00:40
Появилось видео с места ДТП с автобусом с врачами
Происшествия
Появилось видео очередного скандала в такси
01:01
Появилось видео очередного скандала в такси
Общество
Видео занятий по борьбе за живучесть субмарины
00:40
Видео занятий по борьбе за живучесть субмарины
Армия
Видео психологического портрета Навального в суде
05:15
Видео психологического портрета Навального в суде
Общество
Видео с места крушения военного самолета в Нигерии
01:09
Видео с места крушения военного самолета в Нигерии
Происшествия
Появилось видео с облитой зеленкой Инстасамкой
02:51
Появилось видео с облитой зеленкой Инстасамкой
Шоу-бизнес
Видео с места взрыва газа в Петропавловске
00:44
Видео с места взрыва газа в Петропавловске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение