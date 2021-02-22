Facebook заблокировал рекламу о пользе вакцинации

Фильтры запрета на политическую рекламу Facebook непреднамеренно удаляют платные посты о пользе вакцинации от коронавируса. Известно как минимум о 110 группах, откуда пропали размещенные ранее сообщения.

«Платные сообщения от как минимум 110 групп, направленные на повышение осведомленности о том, как действуют вакцины или где можно сделать прививку, были помечены и отправлены в реестр политических сообщений Facebook», — пишет издание Politico, ссылаясь на проведенный анализ.

Спонсоры могут подать апелляцию, однако процесс может оказаться слишком обременительным.

В самом Facebook признали наличие проблемы. По словам представителей соцсети, фильтры неправильно идентифицировали рекламные объявления. Два поста смогли восстановить. После этого прецедента эксперты в области общественного здравоохранения задумались о том, может ли Facebook стать жизнеспособным форумом для получения информации о COVID-19.

Запрет на политическую рекламу был запущен в Facebook в разгар предвыборной гонки за президентское кресло в США. В компании сочли, что фильтры помогут защитить пользователей от вводящего в заблуждение контента накануне дня выборов.

Ранее Facebook запретил австралийским СМИ размещать у себя новости и ограничил пользователей в доступе к этой информации. Причиной этому стало нежелание делиться прибылью от рекламы, передает «Царьград».