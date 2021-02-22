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Мыши поумнели, живя рядом с человеком 

Российская Газета 28 минут назад
Мыши поумнели, живя рядом с человеком
Фото: depositphotos.com
Длительно проживая рядом с человеком, мыши должны были учиться решать сложные задачи. Во-первых, найти способы спасаться от изощренных атак человека. Во-вторых, сообразить, как эффективней добывать пищу. И с этими задачами лучше справляются те животные, которые дольше всего живут рядом с человеком. Иными словам, чей курс обучения дольше. Статья об этом опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.
Ее авторы из Института эволюционной биологии Общества Макса Планка изучали три группы мышей. Западных домовых, которые начали жить рядом с человеком более 13 тысяч лет, восточных домовых — около 8 тысяч лет назад, и восточноазиатских домовых— около 4 тысяч лет. Мышей поместили в клетки и дали для решения несколько задачек: чтобы получить угощение, мышам, например, нужно было открыть окошко лего-домика, пододвинуть пластиковую крышку с платформы, подтянуть крышечку на проволоке и открыть прозрачную полусферу.
Самыми сообразительными оказались "долгожители" соседства с человеком. Западные мыши решили около 80 процентов задач, в то время как восточные и восточноазиатские справились менее чем с 50 процентами заданий.
Эта работы еще раз подтверждает гипотезу, которая объясняет, почему мозг некоторых животных отличается довольно большим объемом относительно тела. Такое развитие под воздействием среды необходимо для успешного выживания вида в этой среде. Как показало новое исследование, многовековая жизнь рядом с человеком подтолкнула когнитивное развитие мышей, а сообразительнее оказались именно те, подвид которых начал жить рядом с людьми раньше всего.
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