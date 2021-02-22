К Земле летит астероид размером со стадион

Астероид размером со стадион приблизится к Земле в понедельник, 22 февраля. Об этом сообщается на сайте научно-исследовательского центра NASA JPL.

Согласно данным центра, диаметр астероида 2020 XU6 составляет около 213 метров. К нашей планете он подлетит на расстояние чуть более четырех миллионов километров.

Всего в этот день к Земле приблизятся пять астероидов, ближе всех — на расстояние около 1,6 миллионов километров — подлетит небесное тело 2021 DD1. Его диаметр составляет десять метров, что сопоставимо с размерами автобуса.