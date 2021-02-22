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Видео обзор Tesla Model Y 

Вадим Дроздов 23 минуты назад
Tesla Model Y — электрический кроссовер производства компании Tesla. Модель была представлена в марте 2019 года, серийное производство начато на фабрике во Фримонте в январе 2020, а поставки потребителям с 13 марта 2020. Model Y предлагается с опциональным третьим рядом сидений в семиместной конфигурации. Tesla предлагает четыре основные конфигурации Model Y — с запасом хода от 370 до 450 километров и со скоростью разгона до 100 километров в час от 3,5 до 5,9 секунд. В отличие от Tesla Model 3, аккумуляторы и электромоторы будут производиться на месте сборки. Позже Model Y также будет выпускаться на заводе Gigafactory 3 в Шанхае
Наука и техника , Видео
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