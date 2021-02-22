Видео обзор Tesla Model Y 

Tesla Model Y — электрический кроссовер производства компании Tesla. Модель была представлена в марте 2019 года, серийное производство начато на фабрике во Фримонте в январе 2020, а поставки потребителям с 13 марта 2020. Model Y предлагается с опциональным третьим рядом сидений в семиместной конфигурации. Tesla предлагает четыре основные конфигурации Model Y — с запасом хода от 370 до 450 километров и со скоростью разгона до 100 километров в час от 3,5 до 5,9 секунд. В отличие от Tesla Model 3, аккумуляторы и электромоторы будут производиться на месте сборки. Позже Model Y также будет выпускаться на заводе Gigafactory 3 в Шанхае