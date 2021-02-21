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Москва

В Сети появился снимок третьего поколения наушников от Apple 

Моя Москва.онлайн 41 минуту назад
В Сети появился снимок третьего поколения наушников от Apple
Фото: Моя Москва.онлайн
В Сети появилась фотография якобы новых наушников компании Apple AirPods. Речь идет именно о третьем поколении беспроводной гарнитуры.
52audio.com
Стоит отметить, что данное изображение лишь подтвердило уже имеющуюся информацию о будущих наушниках. Ранее сообщалось о наличии в новых AirPods укороченной ножки и наконечниках из силикона.
Моя Москва.онлайн
Уточним, что эта гарнитура, к сожалению, осталась без функции активного шумоподавления, в отличии от Pro-версии. Согласно источнику, девайс будет обладать системой сбрасывания давления — давление в ухе будет выравниваться.
Ранее сообщалось о том, что компания Blizzard представила сборник своих классических проектов.
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Наука и техника , Apple
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