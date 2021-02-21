Ученый предсказал появление города-миллионника на Марсе к 2100 году 

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Обитаемая колония землян возникнет на Марсе к 2030 году, а первый марсианский город-миллионник появится в 2100 году. О таком прогнозе сообщает РИА Новости со ссылкой на инженера Роберта Зубрина. Он является президентом «Марсианского общества» — общественной организации, пропагандирующей пилотируемые исследования и колонизацию четвертой планеты.

Эксперт полагает, что к 2026-28 годам на Марс полетят корабли Starship с грузом или роботами, начнется автоматизированное строительство базы. Чтобы на планете смогли жить колонизаторы, понадобятся силовые установки и топливные системы. Их возведение займет время до 2030 года.

К 2050 году на Красной планете будут жить тысячи землян, которые смогут создать необходимую индустриальную и сельскохозяйственную инфраструктуру.

«Чем больше людей полетят на Марс и родятся на Марсе, тем быстрее мы будем расширять свое присутствие» — заявил эксперт.

Он отметил, что землянам придется рисковать, осваивая новое место в Солнечной системе.

«Ничего великого никогда не достигалось без храбрости», — заявил Зубрин.

В завершение разговора он процитировал знаменитую фразу Юрия Гагарина : «Поехали!»