В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram из России, Украины и Белоруссии сообщили о сбое в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения интернет-ресурсов.
По данным портала, первые сообщения о неполадках в работе мессенджера начались после 8.18 мск. Больше всего жалуются на невозможность подключений к мессенджеру и отправку сообщений, передает РИА «Новости».
Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети «ВКонтакте».