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Илон Маск провел исследование иммунитета к коронавирусу на волонтерах из SpaceX 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Маск провел исследование иммунитета к COVID-19 в SpaceX
Фото: Reuters
Американский бизнесмен и генеральный директор SpaceX Илон Маск совместно с медиками проверил более 4 тыс. добровольцев-сотрудников компании на наличие иммунитета к COVID-19. Об этом пишет The Wall Street Journal.
На протяжении двух-трех месяцев Макс и руководители медицинского подразделения компании приводили свои исследования. Выяснилось, что у волонтеров, которые переболели коронавирусом в мягкой форме, было меньше антител, следовательно, они с меньшей вероятностью соответствовали пороговому значению для получения более длительного иммунитета.

«У людей могут быть антитела, но это не значит, что они будут невосприимчивы к COVID-19», — сказала Галит Альтер, соавтор исследования.

В ноябре прошлого года Маск сдал четыре теста на COVID-19 и получил разные результаты.
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Наука и техника , Илон Маск , SpaceX , Wall Street Journal
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