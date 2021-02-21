Маск провел исследование иммунитета к COVID-19 в SpaceX

Американский бизнесмен и генеральный директор SpaceX Илон Маск совместно с медиками проверил более 4 тыс. добровольцев-сотрудников компании на наличие иммунитета к COVID-19. Об этом пишет The Wall Street Journal.

На протяжении двух-трех месяцев Макс и руководители медицинского подразделения компании приводили свои исследования. Выяснилось, что у волонтеров, которые переболели коронавирусом в мягкой форме, было меньше антител, следовательно, они с меньшей вероятностью соответствовали пороговому значению для получения более длительного иммунитета.

«У людей могут быть антитела, но это не значит, что они будут невосприимчивы к COVID-19», — сказала Галит Альтер, соавтор исследования.

В ноябре прошлого года Маск сдал четыре теста на COVID-19 и получил разные результаты.