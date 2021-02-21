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Стоматолог рассказал, как ношение маски влияет на состояние зубов и десен 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Раскрыто влияние масочного режима на состояние зубов и десен
Фото: ТАСС
Врач-стоматолог Геннадий Шаргородский рассказал «Звезде», действительно ли ношение маски оказывает негативное влияние на здоровье полости рта.

«Постоянное прикрытие рта и носа в течение длительного времени влияет в первую очередь на ваше дыхание. Заставляет вас чаще дышать, больше дышать через рот. Ограничивается поток влаги и может вызвать сухость во рту, которая будет способствовать развитию кариеса и заболеваний десен», — объяснил медик.

Специалист отметил, что из-за этого может возникать неприятный запах изо рта. Тем людям, которые длительное время находятся в маске, Шаргородский посоветовал чаще чистить зубы и полоскать рот водой. Также для увлажнения полости рта стоит пить больше воды. Помогут здесь и леденцы с жвачками (лучше без сахара), которые улучшают слюноотделение.
Из-за ношения маски на слизистой ротовой полости могут появляться трещины и темные пятна.

«Микробы, которые находятся в полости рта, не имеют возможности выйти наружу… Ведь маска защищает не вас от всех, а всех от вас. Поэтому носить ее необходимо, но надо каким-то образом делать перерывы для того, чтобы все эти патологические микроорганизмы имели выход из полости рта», — указал эксперт.

Врач напомнил, что борьба с самим кариесом остается сферой деятельности стоматологов, к которым нужно систематически приходить для обследования. Также специалист обратил внимание на важность регулярного поддержания чистоты зубов и полости рта и проведения профилактической чистки зубов.
Ранее немецкий стоматолог рассказал, что чистка зубов сразу после приема пищи может оказывать негативное влияние на эмаль зубов. Кроме того, врач раскритиковал метод чистки от десен к зубам и посоветовал использовать стандартные движения щетки вправо-влево.
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