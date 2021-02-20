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Учёные создали ультрафиолетовый «телевизор» для животных 

Ferra.ru 2 часа назад
Учёные создали ультрафиолетовый «телевизор» для животных
Фото: Ferra.ru
Учёные из Квинслендского университета разработали ультрафиолетовый «телевизор» для животных. Он поможет исследователям лучше понять, как животные видят мир.
До сих пор ни одно устройство не могло протестировать ультрафиолетовое зрение животных — то есть способность видеть волны света длиной короче 400 нм.
Доктор Сэмюэл Пауэлл (Dr. Samuel Powell) из Квинслендского института мозга рассказал, что новая технология поможет раскрыть секреты зрения рыб, птиц и насекомых.

«Человеческие телевизоры используют три цвета — красный, зелёный и синий — чтобы создавать изображения, но наша новая технология оперирует пятью, включая фиолетовый и ультрафиолетовый», — пояснил учёный. — «С помощью этого дисплея можно показывать животным простые формы, проверять их способность различать цвета или их восприятие движения путём перемещения точечных узоров».

Экран имеет очень низкое разрешение 8 x 12 пикселей. Сам по себе он тоже небольшой. Но этого достаточно, чтобы показывать точечные образцы для теста Ишихара. Люди, проходя этот тест, рассказывают о том, что они видят. А животные выклёвывают «странные» точки.
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