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Москва

Рогозин удалил шутки над американским марсоходом 

Мария Иванова 1 час назад
Рогозин удалил шутки над американским марсоходом
Фото: ТАСС
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал на успешную посадку ровера NASA на Марс мемами, но потом удалил их. Внимание на это обратил TJournal.
Сначала Рогозин опубликовал в твиттере фотомонтаж на основе первого снимка, сделанного ровером на поверхности Марса. На фото было добавлено лицо главы Роскосмоса.

«Первое, что увидели американцы на Марсе», — так он подписал картинку.

Затем он опубликовал изображение инопланетян с плакатами «Yankee, go home!» (с англ. «Янки, убирайтесь домой!») и «Марс для марсиан».
Позже снимки пропали из твиттера Рогозина.
Как писал «Рамблер», ровер «Персеверанс» сел на Марсе в ночь на 19 февраля. Посадка проходила в автоматическом режиме.
Аппарат должен проработать на планете 687 земных суток, он будет искать признаки древней микробной жизни, собирать образцы горных пород, изучать геологию и климат планеты.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , NASA
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