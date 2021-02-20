Рогозин удалил шутки над американским марсоходом 

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал на успешную посадку ровера NASA на Марс мемами, но потом удалил их. Внимание на это обратил TJournal.
Сначала Рогозин опубликовал в твиттере фотомонтаж на основе первого снимка, сделанного ровером на поверхности Марса. На фото было добавлено лицо главы Роскосмоса.
«Первое, что увидели американцы на Марсе», — так он подписал картинку.
Затем он опубликовал изображение инопланетян с плакатами «Yankee, go home!» (с англ. «Янки, убирайтесь домой!») и «Марс для марсиан».
Позже снимки пропали из твиттера Рогозина.
Как писал «Рамблер», ровер «Персеверанс» сел на Марсе в ночь на 19 февраля. Посадка проходила в автоматическом режиме.
Аппарат должен проработать на планете 687 земных суток, он будет искать признаки древней микробной жизни, собирать образцы горных пород, изучать геологию и климат планеты.