Рогозин удалил шутки над американским марсоходом 

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Сначала Рогозин опубликовал в твиттере фотомонтаж на основе первого снимка, сделанного ровером на поверхности Марса. На фото было добавлено лицо главы Роскосмоса.

«Первое, что увидели американцы на Марсе», — так он подписал картинку.

Затем он опубликовал изображение инопланетян с плакатами «Yankee, go home!» (с англ. «Янки, убирайтесь домой!») и «Марс для марсиан».

Позже снимки пропали из твиттера Рогозина.

Как писал «Рамблер», ровер «Персеверанс» сел на Марсе в ночь на 19 февраля. Посадка проходила в автоматическом режиме.

Аппарат должен проработать на планете 687 земных суток, он будет искать признаки древней микробной жизни, собирать образцы горных пород, изучать геологию и климат планеты.