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Создано приложение модной соцсети Clubhouse для Android 

Ferra.ru 2 часа назад
Энтузиаст создал приложение Clubhouse для Android
Фото: Ferra.ru
Модное приложение Clubhouse существует только в версии для iOS. Когда выйдет официальный Android-клиент, неясно. Бывший разработчик «ВКонтакте» для Android Григорий Клюшников решил не ждать и написал Android-версию Clubhouse с открытым кодом сам.
Приложение разработчик опубликовал на GitHub. Пользователям нужно просто скачать и установить APK-файл. Его стоит искать в разделе Releases (актуальная версия 1.0.1). Разработчики также могут импортировать клиент в Android Studio.
Функциональность приложения ограничена. Доступны основные действия: можно присоединяться к комнатам и общаться. Также есть возможность просматривать профили людей и подписываться на них. Разработчик предупреждает, что регистрация хоть и прописана, но лучше зарегистрироваться с iOS-приложения, а на Android просто авторизоваться. В самопальном приложении нет уведомлений, там нельзя создавать комнаты и модерировать их.
Помимо этого, есть риск, что Clubhouse забанит пользователей Android-клиента. Клюшников отметил, что написал приложение всего за полтора дня. Разработчик использовал API Clubhouse, добытые реверс-инжинирингом.
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