Энтузиаст создал приложение Clubhouse для Android

Модное приложение Clubhouse существует только в версии для iOS. Когда выйдет официальный Android-клиент, неясно. Бывший разработчик «ВКонтакте» для Android Григорий Клюшников решил не ждать и написал Android-версию Clubhouse с открытым кодом сам.

Приложение разработчик опубликовал на GitHub. Пользователям нужно просто скачать и установить APK-файл. Его стоит искать в разделе Releases (актуальная версия 1.0.1). Разработчики также могут импортировать клиент в Android Studio.

Функциональность приложения ограничена. Доступны основные действия: можно присоединяться к комнатам и общаться. Также есть возможность просматривать профили людей и подписываться на них. Разработчик предупреждает, что регистрация хоть и прописана, но лучше зарегистрироваться с iOS-приложения, а на Android просто авторизоваться. В самопальном приложении нет уведомлений, там нельзя создавать комнаты и модерировать их.