Почему пришлось затопить станцию «Мир» 

Глава научно-технического совета «Роскосмоса» Юрий Коптев заявил, что орбитальную станцию «Мир» затопили, так как ее техническое состояние не позволяло продолжить эксплуатацию. Об этом сообщает РИА Новости.

Коптев отметил, что постоянные отказы оборудования угрожали безопасности космонавтов.

20 февраля исполняется 35 лет с начала развертывания «Мира», первого в мире орбитального комплекса. В 1986 году на орбиту был запущен первый базовый блок станции. За все время «Мир» посетили космонавты из 12 стран. Станцию затопили в Тихом океане 23 марта 2001 года.

Коптев, экс-глава Российского авиационно-космического агентства, рассказал, что к тому моменту Земля часто теряла связь и управление станцией, затем на «Мире» произошел пожар.

«Если бы сегодня эта ситуация повторилась, и я имел бы те же самые должностные полномочия и зону ответственности, я бы сделал то же самое. Мы находились в ситуации, когда мы могли потерять не просто станцию, но потерять людей, которые находились на ней», — подчеркнул он.

Как писал «Рамблер», в 2024 году истекает срок эксплуатации Международной космической станции (МКС). Ранее обсуждалось возможное продление сроков работы станции до 2030 года.