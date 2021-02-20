Самый дорогой iPhone 12 подешевел 

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Стоимость самого дорогого смартфона Apple нового поколения снизилась на 15 процентов. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу проекта, минимальная стоимость базовой версии iPhone 12 Pro Max с 128 гигабайт встроенной памяти составляет 90 740 рублей. Для сравнения, аналогичный аппарат доступен в интернет-магазине Apple за 109 990 рублей. Журналисты объяснили снижение стоимости тем, что «поставки наладились, и вместе с этим начали падать цены».

При этом в линейке устройств Apple есть и более дорогие модели. Например, топовая версия 12 Pro Max с 512 гигабайтами встроенной памяти оценена в 139 990 рублей. Согласно каталогу Hi-Tech Mail.ru , в России модель можно приобрести за 115 280 рублей.

Упомянутый флагман является топовым смартфоном в актуальной серии Apple. Устройство получило 6,7-дюймовый экран Super Retina XDR OLED, процессор Apple A14 Bionic, поддержку 5G, шесть гигабайт оперативной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый и лидар. Девайс имеет аккумулятор емкостью 3687 миллиампер-часов и поддерживает быструю зарядку посредством аксессуаров MagSafe.