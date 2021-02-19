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Рогозин отреагировал на посадку американского марсохода мемами 

Lenta.ru 1 час назад
Рогозин отреагировал на посадку марсохода коллажем
Фото: @Rogozin
Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отреагировал на посадку американского марсохода Perseverance мемами, которые он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Первое, что увидели американцы на Марсе», — подписал Рогозин изображение, на котором первый снимок ровера с Марса совмещен с его фотографией.

После этого он опубликовал другой коллаж, на котором изображены якобы жители Марса, недовольные человеческим присутствием на планете.

«Потом пошли эти», — добавил он.

Американский ровер Perseverance успешно высадился на Марсе 19 февраля. С помощью него специалисты НАСА рассчитывают обнаружить следы существования жизни на Марсе в далеком прошлом.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , NASA
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