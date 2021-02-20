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Билл Гейтс назвал способ остановить пандемию коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 39 минут назад
«Инвестиции»: Билл Гейтс назвал способ остановить пандемию
Фото: EPA
Единственная возможность прекратить распространение коронавируса кроется во вложении инвестиций в строительство предприятий по производству вакцин от COVID-19, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Нам нужны инвестиции. Небольшое количество миллиардов, чтобы быть уверенными в том, что это больше никогда не повторится», — цитирует РИА «Новости» Гейтса.

По мнению предпринимателя, для завершения пандемии необходимо сотрудничество между странами и корпорациями. Гейтс подчеркнул, что в ближайшие годы основным приоритетом в мире должен стать равный доступ к вакцинам, а также создание объединений для предотвращения в будущем подобных катастроф.
Ранее Билл Гейтс заявил, что угрозами человечеству после пандемии коронавируса являются изменение климата и биотерроризм.
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Наука и техника , Билл Гейтс , Microsoft , РИА Новости , Нью-Йорк , США
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