«Инвестиции»: Билл Гейтс назвал способ остановить пандемию

Единственная возможность прекратить распространение коронавируса кроется во вложении инвестиций в строительство предприятий по производству вакцин от COVID-19, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Нам нужны инвестиции. Небольшое количество миллиардов, чтобы быть уверенными в том, что это больше никогда не повторится», — цитирует РИА «Новости» Гейтса.

По мнению предпринимателя, для завершения пандемии необходимо сотрудничество между странами и корпорациями. Гейтс подчеркнул, что в ближайшие годы основным приоритетом в мире должен стать равный доступ к вакцинам, а также создание объединений для предотвращения в будущем подобных катастроф.