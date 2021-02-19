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Apple занялась изучением 6G 

Lenta.ru 54 минуты назад
Apple занялась изучением 6G
Фото: Jack Taylor / Getty Images
Apple ищет инженеров для работы над стандартом связи шестого поколения. Об этом сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman).
Американская корпорация разместила вакансию для инженеров-исследователей, которые займутся изучением беспроводных сетей актуального и нового поколений.

«У вас будет уникальная возможность создать беспроводную технологию следующего поколения, которая окажет глубокое влияние на будущие продукты Apple», — говорится в описании вакансии.

В документе уточняется, что перед соискателями появится возможность «исследовать и разрабатывать системы беспроводной связи 6G», а также участвовать в конференциях и мероприятиях, посвященных разработке нового стандарта.
По оценке Bloomberg, развертывание сетей шестого поколения начнется не раньше 2030 года. Гурман отметил, что Apple намерена участвовать на самых ранних этапах изучения и развития сети. Также публикация вакансии может свидетельствовать о том, что американская корпорация заинтересована развивать и запускать различные технологии и компоненты для гаджетов внутри компании. В частности, в 2020 году Apple объявила об отказе от процессоров Intel в пользу чипов собственной разработки. Первые компьютеры на базе M1 появились в ноябре.
В настоящий момент Apple производит смартфоны с поддержкой 5G и закупает соответствующие модемы у своего партнера Qualcomm.
В ноябре 2020 года американская корпорация вступила в альянс Next G Alliance, который объединяет заинтересованные в создании и развитии 6G компании. Стандарты и сроки появления связи шестого поколения еще не определены, однако эксперты считают, что технология может обеспечить стократное увеличение скорости по сравнению с 5G.
Ранее специалисты агентства Counterpoint Research заявили, что с появлением 6G начнется эра терабитной экономики. Стандарт обеспечит терабитную пропускную способность, исчисляемые микросекундами задержки и «невиданные ранее» возможности передачи информации.
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Наука и техника , Марк Гурман , Apple , Qualcomm , Bloomberg
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