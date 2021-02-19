«Круги фей» в пустыне Намиб объяснили токсичным соком

Загадочные круги, лишенные растительности и расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга в пустыне Намиб на юго-западе Африки, возникают из-за воздействия токсичного сока, выделяемого в почву некоторыми растениями рода Euphorbia. Об этом говорится в исследовании, опубликованное в журнале BMC Ecology.

Растения, ответственные за это явление, которое интересовало ученых на протяжении десятилетий, включают E. Damarana и Е. gummifera и, возможно, E. gregaria. Все они, когда умирают, выделяют гидрофобное вещество, водоотталкивающее и обладающее антибактериальными свойствами, тем самым подавляя прорастание других растений на площади от 2 до 15 метров в диаметре.

Авторы работы поясняют, что представители рода Euphorbia заселили эти песчаные равнины, когда климатические условия были более благоприятными. Но с постепенным повышением температуры в последние десятилетия они стали испытывать растущую конкуренцию с другими видами за влагу, плохо удерживаемую в песчаной почве. В результате многие погибли.

Ведущая автор работы Марион Мейер напомнила, что ранее существовало множество теорий, которые пытались объяснить эти «круги фей» деятельностью муравьев, термитов или даже подземной борьбой растений за воду. Однако до этого момента ученым не удавалось получить никаких доказательств.

Теперь команда Мейер провела анализ почвы с использованием методов газовой хроматографии и масс-спектрометрии и установила, что собранные образцы имели фитохимический состав, очень похожий на состав почвы, извлеченной из-под E. Damarana в процессе разложения. Кроме того, они обнаружили соединения, связанные с токсической и антимикробной активностью в E. gummifera.

Чтобы проверить свою гипотезу, ученые смоделировали рельеф региона, объединив данные об осадках, высоте и составе почвы. Местоположение «кругов фей», предсказанное моделью, во многом совпало с присутствием трех видов растений и даже позволило обнаружить новые круги без растительности.