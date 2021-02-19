Боты оказались серьезной угрозой для Telegram 

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман напомнил, что мы живем во времена цифровизации, а базам данных с личной информацией свойственно утекать. По словам эксперта, необходимо «задумываться о цифровой гигиене» и не ставить на все коммуникации один и тот же пароль.

В свою очередь, директор по коммуникациям Евразийского банка развития Артур Борцов заявил, что проблема связана не с Telegram, а с наличием рынка торговли данными. Он подчеркнул, что базы данных формируются из информации, почерпнутой из десятков и даже сотен мест.

«Важно регулярно менять пароли, делать их криптостойкими, соблюдать цифровую гигиену, не оставлять геометки, не сообщать широкому кругу лиц о своем местонахождении, не брать кредиты в непроверенных организациях, и, безусловно, не публиковать фотографии документов, особенно паспорта», — сказал Борцов.