Яндекс научился отправлять e-mail сообщения при помощи Telegram 

Яндекс научил Почту 360 отправлять e-mail сообщения при помощи Telegram. Компания запустила специального чат-бота.

Чат-бот позволяет пересылать важные сообщения из Telegram в Почту. Отмечается, что отправить информацию можно «в один клик».

В Яндексе пояснили , что эта опция может быть нужна, например, когда люди общаются в чатах до глубокой ночи, не успевают отвечать на все сообщения, а найти нужные в переписке потом сложно. Через чат-бот можно сохранить важные сообщения.

Найти бота в Telegram можно по нику @YandexMail360_bot. Он потребует привязки адреса почты. После этого можно начать высылать боту сообщения, а он перенаправит их на указанный почтовый ящик.

Также Яндекс сообщил, что набор сервисов Почты 360 стал доступен в мобильных приложениях Почты и Диска.