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Яндекс научился отправлять e-mail сообщения при помощи Telegram 

Ferra.ru и ещё 1 19 февраля 2021
Яндекс научился отправлять e-mail сообщения при помощи Telegram
Фото: Яндекс
Яндекс научил Почту 360 отправлять e-mail сообщения при помощи Telegram. Компания запустила специального чат-бота.
Чат-бот позволяет пересылать важные сообщения из Telegram в Почту. Отмечается, что отправить информацию можно «в один клик».
В Яндексе пояснили, что эта опция может быть нужна, например, когда люди общаются в чатах до глубокой ночи, не успевают отвечать на все сообщения, а найти нужные в переписке потом сложно. Через чат-бот можно сохранить важные сообщения.
Найти бота в Telegram можно по нику @YandexMail360_bot. Он потребует привязки адреса почты. После этого можно начать высылать боту сообщения, а он перенаправит их на указанный почтовый ящик.
Также Яндекс сообщил, что набор сервисов Почты 360 стал доступен в мобильных приложениях Почты и Диска.
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