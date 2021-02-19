Собаки осознают границы своего тела

Венгерские нейрофизологи доказали, что собаки умеют отличать свое тело от других объектов и осознавать его границы. Раньше считалось, что этой способностью отличается только человек, приматы и слоны, пишет журнал Scientific Reports.

Исследователи провели эксперимент, в котором поучаствовали владельцы собак вместе со своими питомцами. Животных просили сесть на коврик, рядом с которым или на котором лежал мячик или другой предмет. Когда собака выполняла команду, ее хозяин требовал как можно быстрее принести соседний мячик.

Иногда животным не удавалось это сделать, поскольку мячик был прикреплен к ковру, на котором они отдыхали. Чтобы принести игрушку, собака должна была осознавать, что поднять его и принести хозяину ей не позволяет собственное тело.

Специалисты не ожидали, что собаки справятся с этой задачей. Однако большинство из животных выполнили просьбу хозяина с первой попытки, а больше половины питомцев принесли мячик за 10-15 секунд. Это означает, что собаки не только осознают границы своего тела, но и учитывают их при планировании действий.

«Собаки — пока единственные животные, которые не узнают себя в зеркале, но при этом осознают границы собственного тела», — подчеркнула один из авторов исследования Рита Ленкей, зоопсихолог из Будапештского университета.

По словам Ленкей, открытие ученых подтверждает теорию о самосознании как о нескольких взаимосвязанных навыках. При этом наличие или отсутствие некоторых из них определяют условия среды. Ученые планируют продолжить наблюдение за собаками и другими животными, чтобы более подробно изучить строение их мозга.