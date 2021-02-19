В Кремле приветствуют высадку на Марс американского исследовательского аппарата, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что подобные космические достижения — достояние человечества.
«Разумеется, любые успехи в освоении космического пространства — это достояние человечества, и их можно только приветствовать», — передает РИА «Новости» слова Пескова.
Песков отметил, что каждая страна, которая имеет свою космическую программу, находится в состоянии конкуренции «в хорошем смысле этого слова». По мнению Пескова, именно эта конкуренция во много является очень эффективным драйвером развития.
«Еще раз повторяю: любой успех, конечно, он достоин, чтобы его приветствовать, но и, конечно же, наша страна имеет свою собственную амбициозную программу по освоению космоса. Давайте про нее тоже не забывать», — добавил он.
Напомним, американский марсоход Perseverance («Настойчивый») совершил успешную посадку на Красной планете.
Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле 2020 года. Аппарат, пятый марсоход в истории НАСА, оснащен семью научными инструментами. Ровер должен собрать образцы марсианского грунта.