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МегаФон достиг гигабитных скоростей в международном 5G-роуминге 

Газета.Ru и ещё 10 3 часа назад
МегаФон достиг гигабитных скоростей в международном 5G-роуминге
Фото: EPA
МегаФон протестировал возможности международной сети 5G-роуминга, увеличив в ходе испытаний скорость мобильной передачи данных до 1,1 Гбит/сек, говорится в пресс-релизе поступившем в редакцию "Газеты.Ru" в пятницу, 19 августа.
Отмечается, что результат был зафиксирован в Хельсинки с помощью приложения Speedtest на смартфоне Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

"Полученный результат в пять раз превышает необходимую скорость для комфортного использования мобильного интернета в 5G-роуминге, но с таким стремительным развитием технологий, возможно, и этот показатель вскоре станет для нас привычным", — комментирует коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Он подчеркнул, что МегаФон традиционно уделяет большое внимание качеству связи, в том числе скорости передачи данных.

"Мы лидируем по этому показателю среди российских операторов и хотим быть уверены, что с постепенным открытием границ наши абоненты и в зарубежных поездках будут с самым быстрым интернетом", — говорит Вольфсон.

Таким образом, тестирование позволило определить текущий потенциал скорости 5G в международном роуминге. Уже в ближайшем будущем гигабитные скорости дадут возможность абонентам получить совершенно новый пользовательский опыт, например, помогут полностью погрузиться в технологии AR и VR, запускать со смартфона видеостриминги в 4К и 8К форматах.
Напомним, что в феврале 2020 года МегаФон первым среди российских операторов предложил своим абонентам международный 5G-роуминг. В данный момент он доступен уже в 17 из 56 стран мира, где сети пятого поколения запущены в коммерческую эксплуатацию: в Бахрейне, Вьетнаме, Гонконге, Китае, Кувейте, Латвии, Монако, Нидерландах, ОАЭ, Румынии, Саудовской Аравии, Тайване, Финляндии, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Южной Корее.
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Наука и техника , Влад Вольфсон , Газета.Ru , Бахрейн , Вьетнам , Гонконг , Китай , Южная Корея , Кувейт , Латвия , Монако , Нидерланды , Румыния , Саудовская Аравия , Тайвань , Финляндия , Хельсинки , Швейцария , Швеция , Эстония
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