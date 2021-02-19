Ученые впервые клонировали животное из вымирающего вида

Ученым в США впервые удалось клонировать черноногого хорька — вымирающее животное, которое почти не встречается в естественной природе. Ученые в США уже много лет ищут способ восстановить популяцию черноногого хорька. Клонированное животное родилось в декабре 2020 года, однако сообщили о нем лишь сейчас, когда эксперимент признали удачным. Второй хорек, родившийся в результате эксперимента, не выжил.

Клонированную самку назвали Элизабет Энн. Для клонирования использовали замороженный генетический материал животного, умершего в 1988 году. Суррогатной матерью для клонированного эмбриона стала самка домашнего хорька. Американский (черноногий) хорек с 1967 года входит в Красную книгу Северной Америки как исчезающий вид. На территории Канады он был полностью истреблен еще в 1930-х годах, а в США до начала 1980-х считался вымершим. Исчезновение этих хищников было связано с тем, что фермеры истребляли луговых собачек, которыми питались хорьки.

В середине 1980-х годов последняя известная дикая популяция хорьков была выловлена для научного изучения и искусственного разведения.

Периодически хорьков, родившихся в неволе, выпускали в естественную среду обитания, но проблемой стало их генетическое сходство — все они являются потомками только семи близкородственных особей. Из-за этой особенности животные из искусственной популяции обладают ослабленным иммунитетом, они сильно подвержены болезням и заражению кишечными паразитами.