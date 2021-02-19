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Видео затопления станции МИР в 2001-м году 

Вадим Дроздов 56 минут назад
23 марта 2001 года в Тихом океане была затоплена станция "МИР", введенная в эксплуатацию 20 февраля 1986 года. Была спроектирована «НПО Энергия». В состав станции входили следующие модули: Базовый блок, «Квант-1», «Квант-2», «Кристалл», «Спектр», Стыковочный модуль, «Природа», Основой для модулей послужили станции серии «Салют» и космические корабли «ТКС». Станция была обитаема с 13 марта 1986 года по 16 июня 2000 года. Обслуживалась кораблями серий «Союз» и «Прогресс». Провела 5511 суток на орбите Земли, из них 4594 дня была обитаема, совершив 86 331 оборот вокруг планеты
Наука и техника , Видео
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