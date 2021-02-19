Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Космонавт Крикалев рассказал, как можно было сохранить станцию «Мир» 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Космонавт назвал способ, который мог бы спасти станцию «Мир»
Фото: Нина Зотина РИА Новости
Технической необходимости срочно топить орбитальную станцию «Мир», с начала развертывания которой 20 февраля исполняется 35 лет, никакой не было. Однако, как считает Герой Советского Союза, космонавт Сергей Крикалев, в этом случае имелись бы и свои риски: нужно было бы постоянно поддерживать в работоспособном состоянии старые системы «Мира».

«С моей точки зрения, конечно, если бы начали строить МКС, используя "Мир", а наклонение орбиты у станций одинаковое, то многие риски были бы нивелированы. Мы бы получили какие-то плюсы с точки зрения хранения объемов грузов на первом этапе», — заявил космонавт РИА Новости.

Крикалев отметил, что это — его личное мнение, которое, возможно, недостаточно подкреплено с точки зрения технических данных. Однако, когда было принято решение затопить станцию, нынешнему исполнительному директору госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам казалось, что было бы целесообразно продолжить полет станции, совместив его с началом развертывания МКС.
Однако поддерживать же работу станции «Мир» и параллельно участвовать в создании МКС для экономики России было бы накладно, полагает космонавт.
Сергей Крикалев был удостоен звания Героя Советского Союза, когда он отправился в полет на станцию 18 мая 1991 года, после чего СССР перестал существовать. Из-за изменений в программе полетов Крикалев был вынужден остаться на станции на год и вернулся уже в Россию 25 марта 1992 года.
Орбитальный комплекс «Мир» был запущен на орбиту 20 февраля 1986 года, просуществовал там 4594 дня и принял 104 космонавта из 12 стран. За это время он пролетел более 3,6 миллиардов километров, что больше, чем от Земли до Урана. А 23 марта 2001 года станция была сведена с орбиты и затоплена в Тихом океане.
Видео дня. На Соловьева написали запрос в Генпрокуратуру за слова о Гитлере
ТК «Звезда»: последние новости
Японские ученые нашли лекарство, которое продлит жизнь до 120 лет Японские ученые нашли лекарство, которое продлит жизнь до 120 лет Врач рассказала, как тяжесть COVID-19 зависит от группы крови Врач рассказала, как тяжесть COVID-19 зависит от группы крови СМИ узнали о секретных находках Пентагона на месте крушения НЛО СМИ узнали о секретных находках Пентагона на месте крушения НЛО
Комментарии 6
Наука и техника , Сергей Крикалев , Роскосмос , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Питона в мусорном баке в Москве сняли на видео
01:21
Питона в мусорном баке в Москве сняли на видео
Новости Москвы
Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео
02:15
Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео
США Экология
ДТП с бегущей через дорогу женщиной попало на видео
00:19
ДТП с бегущей через дорогу женщиной попало на видео
Происшествия
Забывшую надеть маску Меркель сняли на видео
00:33
Забывшую надеть маску Меркель сняли на видео
Политика
Сорвавшиеся с автовышки из-за аварии в Ростове-на-Дону рабочие попали на видео
00:21
Сорвавшиеся с автовышки из-за аварии в Ростове-на-Дону рабочие попали на видео
Происшествия
Россиянин разделся на пляже Черного моря при аномальных морозах и попал на видео
00:49
Россиянин разделся на пляже Черного моря при аномальных морозах и попал на видео
Общество
Последствия железнодорожной катастрофы в российском регионе сняли на видео
00:51
Последствия железнодорожной катастрофы в российском регионе сняли на видео
Происшествия
Совместные учения России и Ирана в Индийском океане сняли на видео
01:14
Совместные учения России и Ирана в Индийском океане сняли на видео
Войска
Извержение вулкана Этна попало на видео
01:09
Извержение вулкана Этна попало на видео
В мире
Автомобиль сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
00:46
Автомобиль сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение