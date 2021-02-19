В России с участием школьников будет создана флотилия спутников 

В РФ планируется создать около 100 малых космических аппаратов по программе Space-π, которая реализуется совместно с Российским движением школьников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Спутникс».
В компании отметили, что целью проекта является формирование на протяжении нескольких лет на орбите Земли флотилии спутников Cubesat в количестве до 100 единиц.
Благодаря реализации этой программы школьники смогут научиться разрабатывать, конструировать и испытывать космические аппараты, задавать и создавать полезные нагрузки, получать, обрабатывать и использовать информацию со спутников.
Проект планируется реализовать в рамках программы «Дежурный по планете», которая организована Фондом содействия инновациям, Роскосмосом, фондом «Талант и успех» и университетом «Сколтех».
Space-π — научно-образовательный проект по разработке, производству малых космических аппаратов размером 10×10×10 см на российской цифровой платформе.
Ранее NEWS.ru писал, что американская корпорация SpaceX запустила на орбиту Земли ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink, которые станут частью глобальной сети, созданной Илоном Маском для обеспечения всего мира Интернетом.