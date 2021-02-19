В России с участием школьников будет создана флотилия спутников 

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РФ планируется создать около 100 малых космических аппаратов по программе Space-π, которая реализуется совместно с Российским движением школьников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Спутникс».

В компании отметили, что целью проекта является формирование на протяжении нескольких лет на орбите Земли флотилии спутников Cubesat в количестве до 100 единиц.

Благодаря реализации этой программы школьники смогут научиться разрабатывать, конструировать и испытывать космические аппараты, задавать и создавать полезные нагрузки, получать, обрабатывать и использовать информацию со спутников.

Space-π — научно-образовательный проект по разработке, производству малых космических аппаратов размером 10×10×10 см на российской цифровой платформе.