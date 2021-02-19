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В центре Гамалеи дали прогноз по развитию коронавируса весной 

News.ru и ещё 1 1 час назад
В центре Гамалеи дали прогноз по развитию коронавируса весной
Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency
С наступлением весны и улучшением погоды увеличивающаяся социальная активность может повлиять на рост числа заболевших коронавирусом. Об этом заявил вирусолог Центра имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко.
В интервью радио Sputnik он отметил, что рост заболеваемости будет связан с тем, что люди начнут больше контактировать, гулять, перемещаться. Однако в целом фактор сезонности не оказывает серьёзного влияния на динамику эпидемического процесса. В пример он привёл Индию и Бразилию — страны. где всегда тепло.
Два ярких примера — Бразилия и Индия. Вирус передается непосредственно от больного человека здоровому при близком контакте, при разговоре, при чихании, при кашле, поэтому это всесезонное заболевание, я так думаю, — сказал Бутенко.
При этом эпидемиолог подчеркнул, что хотя в последнее время наблюдается снижение количества заболевших, не следует отказываться от строгого следования санитарным правилам. Также медик назвал ещё ряд мер, которые помогут достичь стабильного улучшения: приобретение естественного иммунитета после перенесённого заболевания, и вакцинация.
Когда в совокупности число иммунных лиц достигнет 60–70 процентов, это будут уже факторы, резко ограничивающие заболеваемость, — резюмировал профессор.
Ранее NEWS.ru писал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила риск заражения коронавирусом в России.
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Наука и техника , Александр Бутенко , Анна Попова , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , ИА Sputnik
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