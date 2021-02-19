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Роскосмос поздравил NASA с успешной посадкой марсохода на Марс 

ТАСС и ещё 11 1 час назад
Заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев поздравил американских коллег с успешной посадкой аппарата на Марс.

"От лица руководства госкорпорации "Роскосмос" поздравляю команду Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, а также Лаборатории реактивного движения с успешной посадкой марсохода Perseverance ["Настойчивость"] на Марс", — приводятся слова Савельева в сообщении, распространенном в пятницу в Роскосмосом.

Заместитель гендиректора также пожелал NASA удачи и в полной мере выполнить программу научных исследований.
Марсоход прислал на Землю первые снимки с места посадки
Марсоход Perseverance в четверг осуществил посадку в районе кратера Езеро. Все операции во время нее осуществлялись в автоматическом режиме. Теперь в течение нескольких месяцев будет проходить проверка всех систем и оборудования. Специалисты NASA рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.
Ракета-носитель Atlas V с марсоходом стартовала в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Perseverance должен поместить образцы породы и грунта примерно в 40 специальных контейнеров. Планируется, что их в 2026 году заберет другой марсоход. Ожидается, что контейнеры будут погружены на специальный пусковой аппарат, который выведет их на орбиту Красной планеты. Далее образцы подберет другой аппарат, который должен доставить их на Землю. В NASA рассчитывают, что это произойдет в 2030-х годах.
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Наука и техника , Видео , Сергей Савельев , Роскосмос , NASA
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