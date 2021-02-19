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Аппарат Perseverance совершил посадку на поверхность Марса 

RT на русском 33 минуты назад
Аппарат Perseverance совершил посадку на поверхность Марса
Фото: globallookpress.com
Американский аппарат Perseverance совершил успешную посадку на поверхность Марса.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на трансляцию NASA.
Отмечается, что посадка продолжалась около семи минут.
Все операции во время неё осуществлялись в автоматическом режиме.
Как уточнили в NASA, уже получены два снимка с поверхности Марса.
Ранее прототип космического корабля Starship, который разрабатывается для полётов на Марс, взорвался при посадке в ходе испытаний на полигоне в районе Бока-Чика в американском штате Техас.
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Наука и техника , NASA , ИТАР-ТАСС
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