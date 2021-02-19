Аппарат Perseverance совершил посадку на поверхность Марса 

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Американский аппарат Perseverance совершил успешную посадку на поверхность Марса.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на трансляцию NASA

Отмечается, что посадка продолжалась около семи минут.

Все операции во время неё осуществлялись в автоматическом режиме.

Как уточнили в NASA, уже получены два снимка с поверхности Марса.