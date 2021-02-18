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Apple представила эмодзи с бородатыми женщинами 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Apple представила эмодзи с бородатыми женщинами
Фото: РИА Новости
Американская компания Apple представила операционную систему iOS 14.5 с обновленной коллекцией эмодзи, в которую вошли изображения бородатых женщин.
По информации портала The Verge, новый набор эмодзи из выпуска Emoji 13.1 Консорциума Unicode будут добавлены в новую бета-версию iOS 14.5. Помимо группы эмодзи изображающих бородатых женщин, пользователи увидят иконки людей с большей вариацией тона кожи, передает сообщение портала РИА «Новости».
Также компания добавила несколько новых эмоций и вариантов сердечек. Еще одной новинкой стал шприц, который наполнен не красной жидкостью, как было раньше, а прозрачной, многие пользователи успели предположить, что изображение является отсылкой к вакцине от коронавируса.
Публичные версии операционных систем iOS 14.5 и iPadOS 14.5 станут доступны позднее.
Ранее сообщалось, что пользователи Telegram не оценили обновленные для iOS, Android, WhatsApp и Twitter эмодзи, среди которых есть мужчины разных рас в свадебной фате.
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Наука и техника , Apple , РИА Новости
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