Apple занялась поиском сотрудника для разработки сетей 6G

Компания Apple начала поиск сотрудников для работы над созданием сетей связи шестого поколения (6G). Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на вакансию компании на должность "инженера-исследователя беспроводных систем 5G/6G".

Будущим сотрудникам Apple предлагается "исследовать и разрабатывать системы беспроводной связи нового поколения (6G)", а также "участвовать в отраслевых и академических форумах, посвященных технологиям 6G". Как передает агентство, группа исследователей будет заниматься созданием новой сети "в течение следующего десятилетия".

По данным Bloomberg, специалисты прогнозируют запуск беспроводных сетей связи 6G в районе 2030 года.

Компания Apple была основана в 1976 году. Она является одной из крупнейших в мире. Ее рыночная капитализация составляет более $2 трлн.