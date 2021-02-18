Ученые рассказали о жестоком убийстве фараона Секененру

Фараон Древнего Египта Секененра Таа II был убит ударами сверху после того, как попал в плен к врагам. К таким выводам пришли египетские ученые, исследовавшие мумию правителя при помощи компьютерной томографии. Связав Секененре руки, его ударили по голове и добивали несколькими видами оружия. Всего было нанесено пять ранений.

Новое исследование методом компьютерной томографии (КТ) позволило выявить неизвестные ранее детали насильственной смерти древнеегипетского фараона Секененры Таа II. Результаты работы, выполненной Сахар Салим из Каирского университета и бывшим министром по делам древностей Египта Захи Хавассом, опубликованы в журнале Frontiers in Medicine.

Секененра правил в Верхнем Египте примерно в 1558-1553 годах до нашей эры. Прежде считалось, что фараон либо погиб в бою с гиксосами — азиатскими народами, завоевавшими часть Древнего Египта, или же был убит в результате заговора.

Мумия Секененры была найдена в 1881 году в Дейр-аль-Бахри.

Каире ее распеленал и в 1886 году провел первое исследование французский египтолог Гастон Масперо. Анализируя характер ран на останках, он предположил, что фараон был тяжело ранен ударом топора (возможно, дубины или булавы) по голове, лишился глаза, упал без сознания и был добит кинжалом или копьем в возрасте около 40 лет.

Масперо назвал Секененру «красивым и энергичным человеком». Следующее исследование было проведено в 1906 году. Австралийский анатом Эллиот Смит установил, что фараон имел рост 1,7 м и обладал здоровыми челюстями. На его голове ученый зафиксировал пять различных ран. Смит придерживался версии, что Секененру убили во сне заговорщики. В 1970-х для работы с мумией использовались рентгеновские лучи.

Известно, что тело Секененры бальзамировали уже после начала разложения останков. Мумификацию провели в спешке и не полностью, поэтому мумия плохо сохранилась. В 2019 году ученые вновь проявили к ней интерес. С помощью КТ была создана полная 3D-реконструкция тела. Полученное изображение ран сравнили с пятью видами оружия (три кинжала, боевой топор, наконечник копья) гиксосов, найденными в их египетской столице Аварисе.

Исследование подтвердило известные с начала XX века данные о возрасте, росте и состоянии зубов фараона. На левой внутренней стороне черепа были отмечены засохшие остатки мозга.

«Обычно при мумификации мозг удаляли, но в данном случае будто бы и не пытались, — отметил профессор прикладной антропологии Тим Томпсон из Университета Тиссайд. — КТ-исследование показало степень травм Секененры: разрез на правой стороне лба, колотая рана выше правого глаза, перелом носа и скулы, порез в области левой щеки, переломы височной кости и перелом правой глазницы. Смерть Секененры была невероятно жестокой. Угол нанесения травм предполагает, что атакующие находились выше: либо на лошади, или же фараон стоял на коленях лицом к ним».

По словам ученого, компьютерная томография позволила определить форму ран и показала, что нападавшие использовали несколько видов оружия. Черепно-мозговые травмы такого рода обычно сопровождаются повреждениями рук, поскольку жертва пытается защитить себя. Однако у Секененры таких увечий не оказалось. Согласно выводам исследования, положение рук фараона свидетельствует, что они были связаны. При этом более ранние исследователи выдвигали версию, что руки Секененры в момент нападения были заняты собственным оружием — поэтому он и не подставил их под удар.

«Мы подтверждаем, что черепно-лицевые травмы были нанесены примерно в момент смерти фараона, поскольку нет доказательств заживления, — отмечается в исследовании. — Столь тяжелая травма могла вызвать смертельное повреждение, кровопотерю и/или внутричерепную травму. Мы утверждаем, что Секененра сражался с гиксосами, его схватили враги и связали руки. Мы предполагаем, что фараон находился в более низком положении, чем его убийцы. Это объясняет рану на лбу, которая могла появиться после первого удара».

По мнению исследователей, несколько ударов кинжалом были нанесены уже по мертвому телу, которое осталось лежать на левом боку и начало разлагаться.

«При обычной казни связанного узника удары наносит только один человек. Возможно, под разными углами, но не разным оружием. Гибель Секененры скорее являлась церемониальной казнью», — констатировала доктор Салим.

По ее словам, исследование при помощи КТ позволило узнать новые важные факты из истории Древнего Египта. Установлено, что Секененра действительно находился на передовой и рисковал жизнью вместе со своими воинами.