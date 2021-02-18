Гейтс недоволен тратами Маска на космос

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс принял участие в подкасте Sway, в котором заявил о том, что не собирается тратить свои деньги на освоение Марса, как это делает Илон Маск . По словам филантропа, «ракеты не помогут» решить земные проблемы, поэтому лучше он будет инвестировать в разработку вакцин, чем в космические проекты.

Миллиардер Билл Гейтс не собирается инвестировать свои средства в освоение космоса — об этом он заявил ведущей подкаста Sway Кэре Свишер. Свишер поинтересовалась у сооснователя Microsoft, почему он не участвует в ракетной гонке, как это делают два других богатейших человека на планете — Джефф Безос и Илон Маск.

«Интересно, почему вы никогда не думали о переезде в космос как выходе для человечества?» — поинтересовалась интервьюер.

Безос и Маск уже вложили миллиарды долларов в свои космические программы, грезя о колониях за пределами планеты и доступных путешествиях в экзосферу. Однако Гейтс, обладающий сопоставимым состоянием, более озадачен проблемами «ближе к дому».

«Я равнодушен к Марсу. Знаю много людей, которые думают иначе. Но я не считаю ракеты выходом для человечества. Может быть, я что-то упускаю», — заявил Гейтс.

В подкасте сооснователь Microsoft заявил о том, что он намерен пожертвовать часть своего богатства на борьбу с самыми опасными вызовами для планеты, однако покупку себе билета в космос считает бесполезной тратой: «Я не буду выкладывать на это много денег, потому что мой фонд лучше купит вакцину от кори и спасет жизни всего за тысячу долларов. Всегда, когда я планирую что-то купить, я думаю о том, что могу потратить эту тысячу на вакцину от кори».

При этом Билл Гейтс признал вклад Илона Маска и его компании по производству электрокаров Tesla в спасение планеты.

«Важно отметить, что то, что Илон сделал с Tesla, — один из самых крупных вкладов в борьбу с изменением климата. Нельзя недооценивать Илона», — заявил миллиардер.

В новой серии подкаста Кэра Свишер также затронула проблему распространения теорий заговора, объектом которых в последнее время часто становится сам Гейтс.

«Меня это удивило, — призналась Свишер. — Вы буквально подвинули Джорджа Сороса в теориях о COVID. Якобы вы вызвали пандемию. Якобы вы внедряете в вакцины микрочипы».

По словам Гейтса, дезинформация и теории заговора сильно влияют на прогресс в борьбе с пандемией. Они приводят к тому, что люди не хотят носить маски, потому что не верят в их эффективность, или не хотят вакцинироваться, потому что боятся чипирования.

«Хорошая новость заключается в том, что даже в таких условиях развитые страны к концу этого года должны достичь хорошего уровня вакцинации населения… Знаете, нас ждут еще два или три тяжелых месяца, хотя цифры заражений несколько уменьшатся.

Смена времен года сыграет нам на пользу.

Поскольку мне 65 лет, я уже получил свою первую дозу [вакцины]. Это был единственный раз, когда я порадовался тому, что уже такой старый», — заявил Билл Гейтс.

Несколько дней назад прививку от коронавируса сделала и старшая дочь Гейтса, 24-летняя Дженнифер. Она учится в Школе медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай, а потому входит в группу, которая получает вакцину в приоритетном порядке.

После вакцинации Дженнифер пошутила о теориях заговора, связанных с ее отцом: «Жаль, что в препарате не было чипа, который вживил бы мне мозг моего гениального папы. Ах, если бы у вакцины была такая сила».