Рассекречен iPhone без выреза 

Apple может выпустить смартфон без экранного выреза. Об этом сообщает издание MyDrivers.

Согласно рассекреченной информации, специалисты компании активно тестируют прототип iPhone, который не имеет выреза под сенсор Face ID. В случае успешного завершения испытаний прототип может стать основной для запланированных на осень 2021 года смартфонов.

При этом источники не уточняют, что инженеры Apple собираются сделать с биометрическим сенсором Face ID, который располагается в вырезе. Компания может совсем отказаться от него в пользу дактилоскопического сенсора, встроенного в дисплей iPhone. Инсайдеры рассказали, что не владеют информацией о том, что Apple тестирует какие-либо альтернативные варианты размещения Face ID и блока с фронтальной камерой — например, в каплевидном вырезе или отверстии на передней панели.

Журналисты уточнили, что технология Face ID, которая подразумевает разблокировку смартфона с помощью лица пользователя, по очевидным причинам является не очень удобной во время пандемии. Чтобы частично решить данную проблему, в актуальном обновлении iOS 14 появилась возможность снимать блокировку iPhone посредством часов Apple Watch.

Экранный вырез в смартфонах Apple появился в 2017 году, вместе с выходом iPhone X. Позже подобный элемент в измененном виде использовали другие производители телефонов. За последние четыре года Apple лишь один раз выпустила смартфон без Face ID — доступный iPhone SE.