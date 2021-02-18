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Рассекречен iPhone без выреза 

Lenta.ru и ещё 1 10 часов назад
Рассекречен iPhone без выреза
Фото: mydrivers.com
Apple может выпустить смартфон без экранного выреза. Об этом сообщает издание MyDrivers.
Согласно рассекреченной информации, специалисты компании активно тестируют прототип iPhone, который не имеет выреза под сенсор Face ID. В случае успешного завершения испытаний прототип может стать основной для запланированных на осень 2021 года смартфонов.
При этом источники не уточняют, что инженеры Apple собираются сделать с биометрическим сенсором Face ID, который располагается в вырезе. Компания может совсем отказаться от него в пользу дактилоскопического сенсора, встроенного в дисплей iPhone. Инсайдеры рассказали, что не владеют информацией о том, что Apple тестирует какие-либо альтернативные варианты размещения Face ID и блока с фронтальной камерой — например, в каплевидном вырезе или отверстии на передней панели.
Журналисты уточнили, что технология Face ID, которая подразумевает разблокировку смартфона с помощью лица пользователя, по очевидным причинам является не очень удобной во время пандемии. Чтобы частично решить данную проблему, в актуальном обновлении iOS 14 появилась возможность снимать блокировку iPhone посредством часов Apple Watch.
Экранный вырез в смартфонах Apple появился в 2017 году, вместе с выходом iPhone X. Позже подобный элемент в измененном виде использовали другие производители телефонов. За последние четыре года Apple лишь один раз выпустила смартфон без Face ID — доступный iPhone SE.
Ранее о том, что Apple тестирует iPhone без Face ID, сообщил сетевой инсайдер под ником MauriQHD. По данным блогера, в 2021 году компания сохранит привычный дизайн своих устройств, однако предположительно iPhone 14 получит экран без выреза.
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Наука и техника , Apple
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