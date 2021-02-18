Астрономы получили снимок Астероида Апофиса

Астероид Апофис — один из самых опасных космических камней во всей Солнечной системе — был запечатлен астрономами во время приближения к нашей планете.

В следующем месяце Апофис пролетит над Землей на расстояние 15 миллионов километров — расстояние, которое не повлияет на орбитальную траекторию астероида, но будет достаточно близким, чтобы его можно было увидеть в телескопы.

Астероид пролетит недостаточно близко для того, чтобы на него повлияло гравитационное притяжение Земли, но достаточно близко для редкой возможности увидеть астероид.

Последнее изображение было получено астрономами проекта Virtual Telescope.

«Изображение получено с 300-секундной экспозиции, дистанционно с помощью роботизированного устройства Elena (PlaneWave 17 ″ + Paramount ME + SBIG STL-6303E), доступного на Virtual Telescope.

VIRTUAL TELESCOPE PROJECT

«Телескоп отследил видимое движение астероида, поэтому звезды размыты, а астероид выглядит как яркая точка света в центре снимка, отмеченная стрелкой».

Гигантский космический камень пройдет еще ближе к Земле в 2029 году, но больше всего экспертов беспокоит именно пролет 2068 года.

Американские астрономы недавно заявили, что вероятность столкновения с Землей в 2068 году составляет 1 к 530 000.

Для сравнения: вероятность получить удар молнией составляет один из 500 000, поэтому, хотя шансы невелики, они есть.

Ученые из Гавайского университета обнаружили небольшое «ускорение Ярковского» на поверхности астероида Апофис, которое могло повлиять на траекторию астероида во время его пролета 2068 года.

Эффект Ярковского — возникает когда астероид или небесное тело меняет свою орбиту из-за небольшого теплового удара, исходящего либо от самого себя — выброс газов, либо из-за гравитационного воздействия небесных тел, включая Солнце и Землю.

В этом случае астрономы обнаружили небольшую тепловую реакцию, которая могла немного изменить курс Апофиса.

По расчетам, если астероид весом 27 миллиардов килограммов столкнется с Землей, он оставит кратер шириной более полутора километров и глубиной 518 метров.

Однако, что вызывает наибольшее беспокойство, удар будет эквивалентен взрыву 880 миллионов тонн тротила — в 65 000 раз мощнее ядерной бомбы, сброшенной на Хиросиму.