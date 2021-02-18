Европейское космическое агентство набирает астронавтов с инвалидностью 

Осваивать космос, возможно, смогут астронавты с физической инвалидностью. Европейское космическое агентство (ЕКА) открывает набор особых специалистов. ЕКА выделит миллион евро для создания специальных условий для подготовки астронавтов с инвалидностью. Об этом сказано на сайте организации.

Агентство ищет людей, которые проходят по всем показателям: психологическим, когнитивным, техническим, профессиональным, но не могут попасть в отряд из-за своей инвалидности. Космическая организация намерена выяснить, как следует доработать существующее космическое оборудование, чтобы люди с инвалидностью могли отправиться в космос.

Сейчас ЕКА подготовила список физических ограничений, имея которые, претенденты могут претендовать на место в экипаже астронавтов. Например, это люди с дефектами ног из-за врожденных нарушений или ампутации или люди ростом ниже 130 сантиметров.

Европейское космическое агентство не гарантирует, что кто-то из кандидатов осуществит полет в космос. При этом ЕКА обещает приложить все силы, чтобы реализовать эту миссию.