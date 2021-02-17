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Назван самый опасный компьютерный вирус начала 2021 года 

Ferra.ru 1 час назад
Назван самый опасный компьютерный вирус начала 2021 года
Фото: Ferra.ru
Специалисты по кибербезопасности из Check Point Research опубликовали результаты свежего исследования. На основе полученных данных они назвали самый опасный компьютерный вирус начала 2021 года.
Так, уже второй месяц подряд лидером среди вредоносных ПО остаётся Emotet, рассказали представители компании. По их словам, жертвой ботнета остаются около 6% организаций по всему миру.
При этом своевременная реакция правоохранительных органов привела к заметному снижению активности Emotet, а именно на 14%. По словам полицейских, они намерены удалить вирус с заражённых хостов уже 25 апреля 2021 года.
Напомним, что впервые о самом опасном на сегодняшний день вирусе стало известно в 2014 году. За последние 7 лет троян активно развивался и обновлялся, в результате чего оставался актуальным и высокоэффективным.
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Наука и техника , МВД
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