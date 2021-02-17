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Apple готовит новый чип с 16-ядерной графикой 

Ferra.ru 3 часа назад
Apple готовит новый чип с 16-ядерной графикой
Фото: Apple
Под конец 2020 года Apple выпустила серию устройств на базе фирменного ARM-чипа — Apple M1. Тогда пользователи могли выбрать из версии с 7 и 8 ядрами видеопроцессора. Сейчас же стало известно, что компания готовит выпуск новой версии чипа — Apple M1X. И он, в отличие от предшественника, сможет похвастаться уже 16 ядрами графики.
Судя по имеющимся данным, новинка будет использоваться в новых ноутбуках Apple — MacBook Pro 14" и 16". Также Apple M1X могут внедрить при производстве первого iMac на базе архитектуры ARM.
Как пишет AppleInsider, новый чип Apple позволит ноутбукам компании лучше работать с графикой. Также повышение производительности позволит встроенной видеокарте сравняться с среднебюджетными видеоадаптерами той же NVIDIA.
На данный момент нет точной информации, когда именно устройства на M1X появятся в продаже. Но судя по данным инсайдеров, случиться это может уже летом текущего года.
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Наука и техника , Apple
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