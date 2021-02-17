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Появился гибридный штамм коронавируса 

Lenta.ru 32 минуты назад
В США выявили гибридную версию коронавируса, образовавшуюся при слиянии двух штаммов SARS-CoV-2, пишет Daily Mail.
Новый вид вируса был обнаружен доктором Бетт Корбер (Dr Bette Korber), сотрудницей Лос-Аламосской национальной лаборатории США, расположенной в штате Нью-Мексико. Она утверждает, что гибрид произошел от слияния двух штаммов: британского B.1.1.7 и зародившегося в США B.1.429. Пока специалистам известно лишь об одном случае заражения гибридной версией вируса, кроме того, о заразности нового вида данных нет, однако не исключается, что инфицированных пациентов может быть больше.
В ВОЗ выделили четыре версии происхождения COVID-19
Издание New Scientist со ссылкой на специалистов сообщает, что новый вид, судя по всему, появился в результате «рекомбинационного события» — то есть, обмена генами между вирусами, вступившими в контакт при заражении одной клетки.
Отмечается, что в прошлом уже высказывались опасения относительно образования гибридов, однако специалисты полагали, что это маловероятно, потому что для этого необходимы особые условия. Так, человек должен быть одновременно инфицирован двумя штаммами, переданными ему от разных носителей. Поскольку на разных территориях преобладают доминирующие варианты SARS-CoV-2, некоторые ученые считают, что вероятность заразиться сразу двумя штаммами крайне мала.
New Scientist уточняет, что в случае подтверждения происхождения нового вируса он станет первым гибридом, выявленным за время пандемии COVID-19.
Ранее ученые Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке и других исследовательских организаций заявили, что мутировавшие штаммы SARS-CoV-2 из Великобритании, Южной Африки и Бразилии могут незначительно снизить эффективность вакцин, однако инъекции пока все же защищают от болезни COVID-19. Специалисты предположили, что новые варианты вируса легче распространяются, и это может привести к увеличению числа случаев заболевания, смертей и госпитализаций.
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Наука и техника , Видео , ВОЗ , США
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