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Apple изобрела наушники из стекла 

Lenta.ru 28 минут назад
Apple изобрела наушники из стекла
Фото: Ravi Palwe / Unsplash
Apple планирует использовать стекло при производстве новых AirPods. Об этом сообщает издание Appleinsider.
Журналисты обратили внимание на документ, появившийся в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). Согласно описанию, Apple предлагает запатентовать проект полноразмерных наушников с чашечками из стекла. В пояснительной записке к изобретению говорится, что наушники как устройство существуют более ста лет и их строение остается неизменным.

«Есть потребность в улучшении конструкции и характеристик наушников», — отмечает представитель компании.

Инженеры компании предлагают использовать в наушниках стеклянные чашечки и уточняют, что стекло менее склонно к царапинам, чем пластик или металл. «Также стекло более привлекательно с эстетической точки зрения, чем поликарбонат», — говорится в описании заявки. Патент американской компании был зарегистрирован в базе USPTO 16 февраля.
Изучившие патентную заявку журналисты отметили, что в документе не упоминается тот факт, что стекло может улучшить акустические свойства гарнитуры.

«Стекло может блокировать определенные звуки и пропускать некоторые частоты», — уточнили авторы.

Apple не окажется первым производителем гаджетов на рынке, который использовал стекло при производстве аудиотехники. В частности, в наушниках HD 820 от компании Sennheiser используется стекло для обеспечения реалистичного звучания.
Ранее энтузиасты показали внутренности наушников Apple AirPods Max стоимостью 63 тысячи рублей. Гарнитура имеет оголовье и чашечки из металла, а также амбушюры из акустического пеноматериала. Полноразмерные наушники были представлены в декабре 2020 года.
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Наука и техника , Apple , США
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