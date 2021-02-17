Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В США археологи нашли самогонный аппарат Аль Капоне 

Газета.Ru 18 минут назад
В США археологи нашли самогонный аппарат Аль Капоне
Фото: Katherine Parker/University of Tennessee/dailymail.co.uk
Археологи из Университета Теннесси обнаружили остатки самогонного аппарата 1920-х годов, который мог использоваться для незаконного производства спиртных напитков. Продажу алкоголя в обход законов США контролировал знаменитый гангстер Аль Капоне. Как сообщает Daily Mail, бочки, шлакоблоки, садовый шланг и другие артефакты были найдены в местечке Хелл Хоул Суэмп в лесном массиве в 48 км от Чарлстона. Кроме того, исследователи нашли в этом районе скважину глубиной 3,6 м, металлические листы, древесный уголь и другие предметы для нагревания. Предполагается, что операцией по производству контрафакта руководил бутлегер Бенджамин Вильпонто, нелегально вывозивший выпивку для Аль Капоне.
Во время «сухого закона» в США в Хелл Хоул Суэмп находилось одно из крупнейших кустарных производств спиртного.
Контрабандисты доставляли его в Чикаго и выгодно продавали. Аль Капоне приезжал в этот район на лимузине, чтобы лично проверить работу «предприятия». Так, в 1930 году газета Charleston Daily Mail писала, что болото источает «аромат крепких спиртных напитков, который разносится по всему Юго-Востоку».
Видео дня. «Вы нищие уроды»: блогерша обматерила и унизила визажисток
Газета.Ru: последние новости
"Прогресс" пристыковали к МКС в ручном режиме "Прогресс" пристыковали к МКС в ручном режиме Ученые нашли под ледником Антарктиды странных животных Ученые нашли под ледником Антарктиды странных животных Суд в Казахстане решил не возвращать космический корабль "Буран" в госсобственность Суд в Казахстане решил не возвращать космический корабль "Буран" в госсобственность
Комментарии
Наука и техника , Аль Капоне , США , Чикаго
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пилот показал «болтанку» самолета-разведчика США при посадке
00:54
Пилот показал «болтанку» самолета-разведчика США при посадке
Армия Войска
Танцующую топлес на балконе голливудскую актрису сняли на видео
00:15
Танцующую топлес на балконе голливудскую актрису сняли на видео
Шоу-бизнес
Страна третьего мира: американцы ночуют в машинах
00:44
Страна третьего мира: американцы ночуют в машинах
В мире Общество
Дедушка избил внука на глазах у детей в Новосибирске
00:32
Дедушка избил внука на глазах у детей в Новосибирске
Происшествия
Погребенную под снегом скорую помощь откапали экскаватором
01:11
Погребенную под снегом скорую помощь откапали экскаватором
Происшествия
«Пояс смертника» и пулемет: в России готовили теракты
01:52
«Пояс смертника» и пулемет: в России готовили теракты
Происшествия Криминал
Появилось видео с этапа конкурса «Полевая кухня»
00:16
Появилось видео с этапа конкурса «Полевая кухня»
Армия
Колонну миротворцев РФ в Карабахе сняли на видео
01:32
Колонну миротворцев РФ в Карабахе сняли на видео
Армия
Видео занятий по огневой подготовке связистов ВДВ
00:35
Видео занятий по огневой подготовке связистов ВДВ
Армия
Бак для вещей «бывших» в Петербурге сняли на видео
01:39
Бак для вещей «бывших» в Петербурге сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение