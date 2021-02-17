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Создан материал для имплантов, схожий с человеческой костью 

+1 и ещё 1 1 час назад
Ученые разработали сходный с костью композит для имплантов
Фото: iStock.com
Международная группа ученых из России, Германии, Южной Кореи и Японии разработала композит с уникальными свойствами, сообщает научный журнал Scripta Materialia. Он может открыть новую эру в производстве костных имплантов.
Инновационный материал создан на основе магния и титана. Получившийся пористый композит обладает повышенной прочностью, но в то же время, благодаря низкому модулю упругости или модулю Юнга, очень пластичен. По словам ученых, такие характеристики делают его аналогичным человеческой кости, что после операции обеспечит быстрое заживление. Это открывает широкие возможности для использования его в биомедицине.
Ранее Plus-one.ru рассказывал про эксперимент онкологического института имени Герцена. Во время операции врачи напечатали крысе на 3D-принтере заплатку из новой кожи. Она была создана прямо в ране из собственных клеток животного.
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