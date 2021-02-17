Ученые разработали сходный с костью композит для имплантов

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Международная группа ученых из России, Германии, Южной Кореи и Японии разработала композит с уникальными свойствами, сообщает научный журнал Scripta Materialia. Он может открыть новую эру в производстве костных имплантов.

Инновационный материал создан на основе магния и титана. Получившийся пористый композит обладает повышенной прочностью, но в то же время, благодаря низкому модулю упругости или модулю Юнга, очень пластичен. По словам ученых, такие характеристики делают его аналогичным человеческой кости , что после операции обеспечит быстрое заживление. Это открывает широкие возможности для использования его в биомедицине.