Обнаружено еще одно осложнение при тяжелой форме COVID-19

Французские ученые обнаружили с помощью МРТ существенные изменения в глазах некоторых пациентов, перенесших тяжелую форму COVID-19. Как правило, такие аномалии остаются незаметными при стандартном лечении болезни, что в будущем может привести к серьезным проблемам со зрением, сообщается на сайте Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

Как уже писала "РГ", COVID-19 способен поражать многие органы и системы человека, активизировать различные хронические заболевания, и глаза в этом смысле не являются исключением . В частности, у многих переболевших позже наблюдается обострение аллергического конъюнктивита, также может развиться глаукома.

Чтобы получить более точную и объективную картину, Французское общество нейрорадиологов (SFNR) провело исследование 129 пациентов с тяжелой формой COVID-19 с помощью МРТ головного мозга. У девяти из них (почти семь процентов) обнаружились один или несколько узелков в задней части глазного яблока.

Это говорит о том, что всем пациентам, перенесшим коронавирус в тяжелой форме, стоит проводить скрининг для выявления этих узелков, считает ведущий автор исследования, доктор медицинских наук Огюстин Леклер. Помимо МРТ можно проводить фундоскопию, при которой используются увеличительные линзы и свет для проверки внутренней части глаза, а также оптическую когерентную томографию — неинвазивный тест, позволяющий получить трехмерное изображение структуры глаза.

Почему именно в глазах образуются эти узелки, ученые пока не выяснили. Возможно, причина в воспалении, вызванном COVID-19, а также в недостаточном дренаже вен органов зрения. Последний фактор связан с постоянным пребыванием пациентов в положении лежа.